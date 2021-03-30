«Может загореться в любой момент»: уральцы жалуются на артемовский завод

«Может загореться в любой момент»: уральцы жалуются на артемовский завод
Сегодня, 16:20ОбществоФото: pixabay.com
На «Артемовский шпалопропиточный завод» в Свердловской области поступила жалоба от уральцев о нарушении режима противопожарной безопасности.

Сотрудники Красногвардейского машзавода, находящегося рядом с «Артемовским шпалопропиточным заводом», пожаловались за нарушение режима противопожарной безопасности своих соседей, сообщает URA.RU.

Коллективная жалоба была подана в мэрию и городскую прокуратуру города Екатеринбурга. В ней сообщается, что на огнеопасном производстве шпалопропиточного завода шпал нет воды для ликвидация возможных бедствий.

По словам рабочих, на территории нет пожарных источников и вода на производство доставляется в пластиковых канистрах. На площадке используются огнеопасные материалы, отсутствуют склады готовой продукции и она хранится рядом с печами в непосредственной близости с открытым огнем.

Напомним, от взрыва баллона с газом на заводе в Полевском погиб рабочий.

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