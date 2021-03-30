Новым директором Нижнетагильского лесничества стал Ринат Садретдинов

Новым директором Нижнетагильского лесничества стал Ринат Садретдинов
Сегодня, 16:25ОбществоФото: pixabay.com
Директором ГКУ CO «Нижнетагильское лесничество» назначен Ринат Садретдинов.

Ранее он занимал должность начальника нижнетагильского наземного участка ГБУ CO «Уральская авиабаза».

С 25 февраля я заступил на должность директора ГКУ CO «Нижнетагильское лесничество», рассказал Садретдинов редакции TagilCity.ru.

Напомним, Роман Лежнин покинул должность директора в начале февраля 2020 года. Он стал руководителем Уральской авиабазы по охране лесов в Екатеринбурге. Затем исполняющей обязанности стала замдиректора учреждения Наталья Мощевитина. «Нижнетагильское лесничество» занимается природоохранной деятельностью.

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