Обыски по делу о слежке за политиками и бизнесменами прошли в Екатеринбурге

Обыски по делу о слежке за политиками и бизнесменами прошли в Екатеринбурге
Сегодня, 19:57ОбществоФото: pixabay.com
Обыски и допросы по делу о слежке за политиками и бизнесменами прошли в Екатеринбурге.

30 марта в рамках мероприятий по уголовному делу о слежке за политиками и бизнесменами, состоялись обыски.

Выезды были по 13 адресам, семеро подозреваемых увели на допрос в отделение полиции. Предполагается, что они за вознаграждение незаконно прослушивали чиновников, бизнесменов, политиков и предпринимателей.

На границе с Казахтаном 27 марта 2021 года задержан мужчина, один из фигурантов по делу, он хотел выехать из страны. На данный момент он находится под подпиской о невыезде, сообщает Е1.

После задержания, было принято решение о проведении обысков и допросов.

Напомним, в 2020 году Свердловский областной суд рассмотрел закрытые слушания по делу в отношении экс-начальника ОМВД РФ по Первоуральску полковника полиции Олега Грехова и экс-начальника БСТМ ГУ МВД РФ по Свердловской области Артема Письменного.

В ходе расследования Олег Грехов обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну третьему лицу. В сведениях были материалы прослушки телефонных переговоров сооснователя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Материалы прошли по кругу лиц с перепродажей. Следствие считает, что все эти действия были совершены с ведома Олега Грехова, который получил за это 300 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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