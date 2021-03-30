Разбившего стекло на остановке свердловчанина будут судить за вандализм

Прокуратура Нижней Туры утвердила обвинительное заключение в отношении разбившего стекло на остановке свердловчанина – его будут судить по 214 статье УК РФ за вандализм.

Жителю Нижней Туры грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года, дибо арест на три месяца за акт вандализма, совершенный в общественном месте. Ночью 28 февраля 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушая общественный порядок, умышленно нанес один удар ногой по заднему стеклу остановочного комплекса и разбил его. На этом обвиняемый не остановился, а продолжил преступные действия, направленные на порчу имущества. Он нанес еще два удара ногой по боковому стеклу остановки, так же разбив его. Своими противоправным действиями обвиняемый повредил данный остановочный комплекс, нарушил целостность его конструкции, в результате чего причинил имущественный ущерб администрации Нижнетуринского городского округа,отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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