Сильные ветра надвигаются на Нижний Тагил

Сильные ветра – до 18 метров в секунду надвигаются на Нижний Тагил и большую часть Свердловской области.
Об ухудшении погодных условий завтра, 31 марта жителей предупреждает региональное МЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности в период непогоды и предупреждают об осложнении пожарной обстановки.
В течение дня температура воздуха в Нижнем Тагиле поднимется до отметки +5 градусов, ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до –3 градусов.
По данным синоптиков, ветреная погода сохранится на Среднем Урале до выходных.