Суд отказался восстанавливать на службе уволенную из-за фото «Красу Росгвардии»

Суд отказался восстанавливать на службе уволенную из-за фото «Красу Росгвардии»
Вчера, 21:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал восстановить на службе «Красу Росгвардии-2019» Анну Храмцову, которую уволили из-за публикаций в Instagram.

Будем подавать апелляционную жалобу. Я ожидала такого решения суда,заявила девушка изданию Ура.ру.

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса не смогла найти себе работу. На данный момент Анна занимается спортом.

Напомним, Анна Храмцова была уволена из Росгвардии из-за публикаций в Instagram. Руководство посчитало, что она выложила секретные объекты. Теперь Анна через суд добивается восстановления на службе и намерена потребовать компенсацию морального вреда.

29 марта стало известно, что девушка приняла участие в Кубке Свердловской области по бодибилдингу по фитнес-бикини. Для Храмцовой это третье соревнование, ранее она становилась чемпионкой области и УрФО.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судскандалРосгвардияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы