Участок для постройки школы на 1,2 тысячи мест предоставлен в Нижнем Тагиле

Участок для постройки школы на 1,2 тысячи мест предоставлен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:35ОбществоФото: pixabay.com
Утверждена передача земельного участка и постройку школы на 1200 мест в Нижнем Тагиле.

На заседании законодательного собрания Свердловской области депутатами согласована передача в собственность Нижнего Тагила участка на улице Мелентьева. В этом месте планируется постройка школы на 1200 мест. Стоимость земельного участка составляет более 42 миллионов рублей, сообщает «Федералпресс».

Бюджетом Нижнего Тагила запланировано выделить на постройку 86 миллионов, сообщает первый вице-спикер Виктор Шептий.

Законодательное собрание Свердловской области также утвердило передачу в федеральную собственность вокзала детской железной дороги в Екатеринбурге.

В данный момент времени здание вокзала находится в ведении РЖД, но в мае 2021 года истекает срок договора, сообщает Федералпресс. В помещении в кванториуме проводятся занятия для многих детей.

Планировалась передача здания в федеральную собственность еще в 2014 году по заключенному соглашению.

Сюжеты:
Нижний Тагил
школапередачапостройкафедеральный бюджетНижний ТагилЕкатеринбург
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