Управляющие компании складируют снег во дворах Нижнего Тагила вместо его вывоза

Массовые жалобы от жителей Нижнего Тагила стали поступать на управляющие компании, которые складируют горы снега во дворах города. Коммунальщики всю зиму не вывозили снег из дворов, оставляя его на детских площадках и газонах. Пришла весна, и теперь тагильские дворы превращаются в Венецию.

От жителей Нижнего Тагила стали поступать массовые жалобы на горы снега во дворах в разных районах города. По словам жильцов, снег убирают крайне редко, либо не занимаются этим вообще. Дворовые территории должны расчищаться от скопления осадков территориальными управляющими компаниями. Полоса препятствий Жители Нижнего Тагила жалуются на складирование снега, а не только на неочищенные дворы. Управляющая компания «Ермак» складирует грязные сугробы во дворах вокруг детской площадки. Сама детская площадка тоже не очищена от снега. Напомним, двор был по улицам Ермака-Лебяжинская отремонтирован по нацпроекту «Жилье и городская среда». Во дворе были заасфальтированы внутриквартальные проезды и тротуары, расширены и отремонтированы парковки, восстановлена система наружного освещения. Возле подъездов появились новые лавочки и урны, обустроена парковая и спортивная зоны, детская площадка. Там и так дворы в тени из-за домов, снег очень долго тает, постоянно все в воде. В этом году совсем потопит видно, плавать будем. Нам такой двор красивый сделали в прошлом году, а коммунальщики все снегом завалили,рассказал один из жителей района ВМЗ. Также жители домов № 16 и № 12 по улице Лебяжинской, которые обслуживает УК «Ермак», рассказали, что организация сгребает снег с дорог на газон, который находится между жилыми домами, что мешает людям заезжать в свои дворы и проходить к подъездам. «УК Дзержинского района» складирует снег вдоль дороги, которая является подъездом к жилому дому № 7 по улице Валегинской. Эту дорогу, находящуюся на балансе города, обслуживает подрядчик, а после складирования снега коммунальщиками дорога оказалась затоплена. За неделю с момента фотографии снег частично растаял и вся вода утекла на дорогу. Фото: tagilcity.ru Женщине пенсионного возраста приходится каждый день убирать собственноручно крыльцо дома № 82/30 по улице Карла Маркса. По словам соседей, женщина продалбливает канавы для отвода воды и чистит желоб над крыльцом у входа в подъезд. Дом обслуживает УК «Первый региональный оператор». Бабушке лет 60-70, желоб над крыльцом бы уже отвалился, если бы она им не занималась. Без нее вход в подъезд бы оброс льдом. Мы стараемся помогать женщине,жалуется Владимир. Во дворе домов № 11 и № 11А по улице Циолковского, которые обслуживаются УК «Тагилстройсервис», из-за сугробов, которые выше рекламного щита, местным жителям, из окон своих домов не видно припаркованных автомобилей. Под горой снега спрятался даже забор, ограждающий тротуар от проезжей части. Сугробы расположились в нескольких метрах от детской площадки. При таяньи снега в этой дорожной «каше» застревают автомобили, а пешеходы вынуждены передвигаться по лужам. При этом в Нижнем Тагиле минусовая температура — еще не редкость, и растаявший днем снег ночью превращается в наледь и колею, утром проезды по дворам для автомобилистов превращаются в квест. Тяжелее всего передвигаться в такой обстановке людям с ограниченными возможностями здоровья, родителям с колясками и детям. Наказывают только при наличии жалоб от жильцов Работу управляющих компаний по зачистке дворов от снега в Свердловской области контролирует Департамент Государственного жилищного и строительного надзора. Ведомство выезжает на территорию, которая входит в состав общего имущества, только по обращениям граждан — чиновники не могут самостоятельно инспектировать дворы. При подтверждении фактов нарушений, представители надзора выдают предписание и устанавливают сроки устранения проблемы для организации, которая несет территориальную ответственность за объект. Мы контролируем исполнение предписания, если оно не исполняется, применяем меры административного воздействия. Штраф на должностное лицо выписывается от 50 тысяч рублей, на юридическое от 250 тысяч. На исполнение предписания дается порядка недели. После выполненной работы организация предоставляет отчетность, далее предписание снимается,заявила начальник территориального отдела контроля и надзора в Нижнем Тагиле Ирина Иванова. Если в ваших дворах не убирают снег или складируют его на территории жилого дома, обращаться нужно в управляющую компанию. В случае бездействия УК, обращения следует направлять в территориальный отдел контроля и надзора в Нижнем Тагиле: 8(3435) 25-55-40, 42-14-66. Обращения принимаются через официальный сайт, почтой России и через государственно-информационную систему ЖКХ.

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