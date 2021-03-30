Власти муниципалитетов Свердловской области смогут сами выбирать дома для реновации

В программу реновации, кроме других городов, вошли также Каменск-Уральск и Нижний Тагил. Пока не определены площадки, где будет проходить КРТ. Сейчас проводится подготовка документов. Планируется, что в городах будет произведен снос депрессивных кварталов и постройка новых домов, но это произойдет при условии согласия большей части жильцов.