Житель Свердловской области взыскал с работодателя 700 тысяч за травму

Житель Свердловской области взыскал с работодателя 700 тысяч рублей за травму, полученную на производстве. Мужчина стал инвалидом 2 группы и утратил работоспособность.

Свердловчанин взыскал с бывшего работодателя 700 тысяч рублей за полученные травмы на производстве. В августе 2019 года мужчина устроился на работу в ООО «Госткабель» на должность перемотчика, а уже через неделю с ним произошел несчастный случай. В ночную смену при перемотке кабеля петля зацепила и обмотала ногу работника, и Сергея кабелем притянуло к барабану и намотало на него. Коллеги отключили оборудование и вызвали мужчине скорую помощь. Сергея с многочисленными травмами увезли в Ревдинскую городскую больницу,рассказали подробности в пресс-службе свердловского Областного суда. Сергею была установлена инвалидность 2 группы и утрата профессиональной трудоспособности в размере 70%. Почти через год после инцидента мужчину уволили с предприятия в связи с нетрудоспособностью. В ходе выяснения всех обстоятельств ЧП выяснилось, что с мужчиной не был заключен в письменной форме трудовой договор, он не прошел вводный инструктаж, первичный инструктаж, стажировку на рабочем месте. Также на предприятии в рамках расследования были выявлены другие многочисленные нарушения. Пострадавший мужчина в итоге обратился в суд с иском к ООО «Госткабель», в котором просил взыскать с предприятия компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Решением Ревдинского городского суда исковые требования были удовлетворены частично. Сумма компенсация морального вреда в связи с производственной травмой составила 700 тысяч рублей. Ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако он оставил решение Ревдиского городского суда без изменений.

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