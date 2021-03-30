Жители Нижнего Тагила выиграли миллион в лотерею

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Семейная пара - жители Нижнего Тагила выиграли миллион в 1368 тираже лотереи «Русское лото», купив два билета в одном из почтовых отделений. Трансляцию тиража они смотрели в записи.
Я всегда знал, что мы удачливые. Юлия отмахивалась и смеялась, а я твердил: «Вот посмотришь, сама же и вытащишь счастливый билет», передает слова тагильчанина пресс-служба «Русского лото».
Как рассказали организаторам лотереи Юлия и Иван, выигрыш они потратят на погашение ипотеки.
Один из крупнейших выигрышей за последнее время - свыше 57 миллионов рублей в феврале достался жителю Липецка, который пожелал остаться для общественности неизвестным.