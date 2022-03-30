24,4 млн выделено на уличное освещение в Нижнем Тагиле

ООО «Уралстрой-НТ» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2015 году. Директор фирмы — Константин Благинин. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. За время работы компания была поставщиком в 18 госконтрактах на сумму 81,7 миллиона рублей для МКУ «СЗГХ», ООО «Водоканал-НТ», МАУ «ЦОО и ОД» и других заказчиков.