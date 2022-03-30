24,4 млн выделено на уличное освещение в Нижнем Тагиле

24,4 млн выделено на уличное освещение в Нижнем Тагиле
24,4 млн выделено на уличное освещение в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:00ОбществоФото: 1MI
Обслуживать уличные фонари в течение следующего года в Нижнем Тагиле будет ООО «Уралстрой-НТ». Цена контракта составила 24,4 миллиона рублей.

Заказчиком услуг является администрация Нижнего Тагила. Подрядчик будет обслуживать более 12 тысяч светильников во всех районах города и сельских территориях, а также 178 автоматических систем управления наружным освещением до 30 июня 2023 года. Начальная сумма цен единиц услуг составила 6,8 миллиона рублей.

Особенность данной закупки в том, что объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, поэтому заказчик определяет начальную цену единицы услуги, начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Среди работ в контракте указаны пеший и автомобильный осмотр воздушных линий передач днем и ночью, централизованное включение и отключение наружного освещения в соответствии с графиком, обрезка крон деревьев рядом с объектами, своевременный ремонта наружного освещения по заявкам и другие.

Кроме того, «Уралстрой-НТ» должен содержать круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу и аварийную бригаду из четырех человек.

Гарантия на используемые материалы и оборудование составит три года. Контракт заключен до 31 июля 2023 года.

ООО «Уралстрой-НТ» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2015 году. Директор фирмы — Константин Благинин. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. За время работы компания была поставщиком в 18 госконтрактах на сумму 81,7 миллиона рублей для МКУ «СЗГХ», ООО «Водоканал-НТ», МАУ «ЦОО и ОД» и других заказчиков.

Напомним, «Уралстрой-НТ» уже занимался содержанием уличного освещения в Нижнем Тагиле в 2020–2021 годах. Также организация два года выступает подрядчиком по строительству ледового городка на Театральной площади.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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