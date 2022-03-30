Бронзового зайца установят в Екатеринбурге в память о детях войны

Бронзового зайца установят в Екатеринбурге в память о детях войны
Бронзового зайца установят в Екатеринбурге в память о детях войны
Сегодня, 19:45ОбществоФото: pixabay.com
Скульптуру грустного зайца установят ко Дню Победы в сквере рядом с гимназией №9 в Екатеринбурге.

В столице Урала появится памятник детям, которые во время Великой Отечественной войны были эвакуированы в Свердловскую область.

Бронзового печального зайца планируют «усадить» на скамейку в парке рядом с гимназией №9, пишет «КП-Екатеринбург».

Место для скульптуры выбрали не просто так: в годы эвакуации рядом с парком жила детская писательница, поэтесса Агния Барто, написавшая стихотворение «Зайку бросила хозяйка».

Идея создания скульптуры «Зайка» принадлежит екатеринбургскому писателю и журналисту Дмитрию Карасюку. Воплотить ее согласились литейщик Иван Дубровин и скульптор Федор Петров.

Памятник установят в Екатеринбурге в преддверии Дня Победы.

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