Чемпион мира по хоккею Кожевников прокомментировал введение потолка зарплат в спорте

Российский хоккеист, олимпийский чемпион 1984 и 1988 годов, чемпион мира 1982 года, телевизионный комментатор Александр Кожевников прокомментировал идею о введении предельного уровня оплаты труда для спортсменов в командных видах спорта в РФ.

Инициатива о введении потолка заработной платы в спорте принадлежит главе министерства спорта России Олегу Матыцину, сообщает News.ru. Так, по мнению спортсмена, это хорошее предложение. Результаты уже можно увидеть по клубным и хоккейному чемпионатам. Однако вопрос о размере зарплаты должен быть решен не министерством, а спортивными организациями и клубами, считает эксперт. «Надо разговаривать с клубами. Это же не может министр принять. Есть отдельные организации, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги. Они же получают зарплаты не от Минспорта. Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодёжь начинает расти», — отметил хоккеист. Александр Кожевников рассказал о благотворном влиянии инициативы главы Минспорта РФ на примере Континентальной хоккейной лиги, где сегодня проводится плей-офф. По его словам, в КХЛ увеличилась конкуренция после того, как был введен максимальный уровень оплаты труда для спортсменов. «Сейчас идёт плей-офф КХЛ: команды выровнялись, и приятно смотреть, это первый год только сделали потолок зарплат. А дальше будет всё выравниваться. Это будет вызывать интерес у болельщиков», — резюмировал спортсмен.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter