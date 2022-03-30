Депутат Госдумы из Тагила предложил штрафовать СМИ за фейки об оборонных предприятиях

Депутат Госдумы из Тагила предложил штрафовать СМИ за фейки об оборонных предприятиях
Депутат Госдумы из Тагила предложил штрафовать СМИ за фейки об оборонных предприятиях
Сегодня, 21:17ОбществоФото: страница Константина Захарова «ВКонтакте»
Депутат Госдумы РФ от Нижнего Тагила Константин Захаров предложил ввести ответственность на законодательном уровне для СМИ, распространяющих непроверенную информацию о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ранее тагильчанин занимал пост директора по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод».

С таким предложением тагильчанин Константин Захаров обратился к председателю Комитета Госдумы по промышленности и торговле РФ Владимиру Гутеневу. Об этом депутат Госдумы от Нижнего Тагила сообщил на своей странице во ВКонтакте.

Константин Захаров выступил с предложением о продвижении законопроекта об ответственности за распространение СМИ недостоверной информации о деятельности оборонных предприятий.

Народный избранник сообщил, что участившиеся случаи распространения СМИ и пользователями соцсетей информации о предприятиях ОПК «не останутся без внимания и соответствующей реакции».

Надеюсь, уже 1 апреля на ближайшем заседании Комитета будут реальные подвижки и инициативе дан «полный вперед», сообщил Константин Захаров.

Накануне стало известно, что часть работников АО НПК «Уралвагонзавод» были отправлены в вынужденные отпуска с сохранением заработанной платы. Позднее данную информации подтвердили и на самом предприятии.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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