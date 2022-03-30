Депутат Госдумы из Тагила предложил штрафовать СМИ за фейки об оборонных предприятиях

С таким предложением тагильчанин Константин Захаров обратился к председателю Комитета Госдумы по промышленности и торговле РФ Владимиру Гутеневу. Об этом депутат Госдумы от Нижнего Тагила сообщил на своей странице во ВКонтакте.
Константин Захаров выступил с предложением о продвижении законопроекта об ответственности за распространение СМИ недостоверной информации о деятельности оборонных предприятий.
Народный избранник сообщил, что участившиеся случаи распространения СМИ и пользователями соцсетей информации о предприятиях ОПК «не останутся без внимания и соответствующей реакции».
Надеюсь, уже 1 апреля на ближайшем заседании Комитета будут реальные подвижки и инициативе дан «полный вперед», сообщил Константин Захаров.
Накануне стало известно, что часть работников АО НПК «Уралвагонзавод» были отправлены в вынужденные отпуска с сохранением заработанной платы. Позднее данную информации подтвердили и на самом предприятии.