Федеральный бюджет выделит ЕАО свыше 300 миллионов рублей на восстановление дорог

Федеральный бюджет выделит ЕАО свыше 300 миллионов рублей на восстановление дорог
Федеральный бюджет выделит ЕАО свыше 300 миллионов рублей на восстановление дорог
Сегодня, 14:48ОбществоФото: Правительство ЕАО
В Еврейскую автономную область, пострадавшую в 2019 и 2021 годах от стихийных паводков, федеральный бюджет направит на восстановление поврежденных водой дорог в 2022 и 2023 годах более 300 миллионов рублей.

Как сообщает eaomedia.ru, на эти деньги планируется привести в порядок региональные, муниципальные и местные дороги автономной области.

Федеральный центр с целью помочь регионам, которые пострадали от стихийных бедствий, намерен выделить ЕАО на восстановление приведенных в негодность паводками дорог 143 520,5 тысячи и 190 519,9 тысячи рублей в два ближайших года. Восстановительные работы будут проводиться во всех районах области и в Биробиджане.

По мнению, озвученному начальником департамента автомобильных дорог и транспорта региона Евгением Турбиным, со стороны федерального центра ЕАО оказывается беспрецедентная поддержка. В ней лично участвуют полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Ростислав Гольдштейн. Их содействие помогло в выделении региону свыше 300 миллионов рублей на восстановление автомобильных дорог, которые были разрушены паводками прошлых лет. Например, на этот год запланировано восстановление дорожного полотна, тротуаров и ограждений на подъезде к селу Ленинское.

«Этот участок дороги был полностью затоплен и теперь нуждается в ремонте», — уточнил дорожник.

В общей сложности на то, чтобы в регионах РФ, которые пострадали от паводков, прошли восстановительные работы на дорогах, российское правительство только в нынешнем году выделит свыше четырех миллиардов рублей. Забайкальскому краю отправят свыше 788 миллионов рублей, Хабаровскому — более 499 миллионов, Приморскому — почти 40 миллионов рублей, Амурской области — более 978 миллионов. Подпись под соответствующим распоряжением поставил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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