Федеральный бюджет выделит ЕАО свыше 300 миллионов рублей на восстановление дорог

В Еврейскую автономную область, пострадавшую в 2019 и 2021 годах от стихийных паводков, федеральный бюджет направит на восстановление поврежденных водой дорог в 2022 и 2023 годах более 300 миллионов рублей.

Как сообщает eaomedia.ru, на эти деньги планируется привести в порядок региональные, муниципальные и местные дороги автономной области. Федеральный центр с целью помочь регионам, которые пострадали от стихийных бедствий, намерен выделить ЕАО на восстановление приведенных в негодность паводками дорог 143 520,5 тысячи и 190 519,9 тысячи рублей в два ближайших года. Восстановительные работы будут проводиться во всех районах области и в Биробиджане. По мнению, озвученному начальником департамента автомобильных дорог и транспорта региона Евгением Турбиным, со стороны федерального центра ЕАО оказывается беспрецедентная поддержка. В ней лично участвуют полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Ростислав Гольдштейн. Их содействие помогло в выделении региону свыше 300 миллионов рублей на восстановление автомобильных дорог, которые были разрушены паводками прошлых лет. Например, на этот год запланировано восстановление дорожного полотна, тротуаров и ограждений на подъезде к селу Ленинское. «Этот участок дороги был полностью затоплен и теперь нуждается в ремонте», — уточнил дорожник. В общей сложности на то, чтобы в регионах РФ, которые пострадали от паводков, прошли восстановительные работы на дорогах, российское правительство только в нынешнем году выделит свыше четырех миллиардов рублей. Забайкальскому краю отправят свыше 788 миллионов рублей, Хабаровскому — более 499 миллионов, Приморскому — почти 40 миллионов рублей, Амурской области — более 978 миллионов. Подпись под соответствующим распоряжением поставил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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