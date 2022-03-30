Кости мамонтов и древних людей найдены экспертами под Красноуфимском

Эксперты по охране по охране памятников во время исследования земель на западе Свердловской области, где будет построен платный скоростной автобан Москва — Казань — Екатеринбург, нашли кости мамонтов и древних людей.

Однако строителям дали разрешение на проведение работ. Всего в Красноуфимском районе в 2021 году было зарегистрировано 23 археологических памятника. Специалисты хотели убедиться, что строительство им не повредит. Также они обследовали участки под дорогу, чтобы понять, что там нет ничего исторически ценного. В акте сказано, что в советские годы на территории Красноуфимского района велись раскопки. В слое почвы находили кости северных оленей, пещерного медведя, мамонта, овцебыка и других. По костям носорога была установлена дата — 14 тысяч лет до наших дней. А в 1990 году раскопки велись на территории средневекового поселения. Однако на местах строительства автобана ничего не найдено, пишет Е1. Напомним, 43 километра нового автобана пройдут по Свердловской области. Ожидается, что новая трасса увеличит поток транспорта в направлении Екатеринбурга. Для этого также было решено расширить Пермский тракт до четырех полос, а возле Екатеринбурга до шести. Строительство самого автобана планируется закончить до 2024 года.

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