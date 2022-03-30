Медики Екатеринбурга заявили об отсутствии «коронавирусных» выплат от губернатора

Врачи и медперсонал больниц в Екатеринбурге с начала года не получают губернаторские выплаты за работу с больными коронавирусом. Они заявляют, что в Свердловской области не было приказа об отмене доплат, но некоторые предполагают, что уже ничего не получат.

Руководство больниц заявляет, что выплат ждать не стоит, пишет Е1 со ссылкой на одного из медиков. Причины, по его словам неизвестны. Однако федеральные выплаты поступают на счета врачей. В больнице № 24 и госпитале ВОВ анонимно подтверждают, что региональных выплат нет. При этом мнения медиков расходятся. Одни считают, что выплаты будут позднее, но других руководство убеждает, что ничего не изменится. Один из медиков рассказал, что ожидаются выплаты за весь отработанный период в течение года. Он утверждает, что пока ничего неизвестно и все только на уровне слухов. Немедицинский персонал также ожидает выплаты. К ним относятся энергетики, сантехники, уборщики и другие сотрудники, которым приходится постоянно контактировать с COVID-19. Источник издания рассказал, что приказ о выплатах на данный момент не подписан, а потому ответа нет. По его словам, вопрос решается в правительстве области, но выплаты ожидаются позднее.

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