Пожизненный срок грозит подозреваемому в убийстве пропавшей блондинки в Березовском

Мужчина в машине начал угрожать убийством, достал два пластиковых монтажных хомута и нож, изнасиловал и ограбил девушку, душил ее, а затем выбросил недалеко от 33-километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Он нанес погибшей не менее пяти ударов ножом и она скончалась на месте.