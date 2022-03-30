Пожизненный срок грозит подозреваемому в убийстве пропавшей блондинки в Березовском

Пожизненный срок грозит подозреваемому в убийстве пропавшей блондинки в Березовском
Пожизненный срок грозит подозреваемому в убийстве пропавшей блондинки в Березовском
Сегодня, 13:33ОбществоФото: 1MI
Дело об убийстве пропавшей в Березовском блондинке передано в суд. Подозреваемому грозит срок вплоть до пожизненного.

Известно, что девушка села в автомобиль Марата Ишаева ВАЗ-21102 ночью 6 июня 2021 года в Екатеринбурге. Она попросила довезти ее до ресторана в Верхней Пышме.

Мужчина в машине начал угрожать убийством, достал два пластиковых монтажных хомута и нож, изнасиловал и ограбил девушку, душил ее, а затем выбросил недалеко от 33-километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Он нанес погибшей не менее пяти ударов ножом и она скончалась на месте.

Подозреваемый украл у девушка золотые украшения, туфли, банковскую карту и телефон, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Однако через некоторое время мужчина вернулся на место преступления и похитил куртку. Общий ущерб составил 74 тысячи рублей. Сама девушка скончалась от удушья.

На месте происшествия был проведен осмотр, а также проведен ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая. Она показала, что обвиняемый полностью вменяем. Вину он признал частично.

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