Работы юных фотографов покажут на выставке в Екатеринбурге

Работы юных фотографов покажут на выставке в Екатеринбурге
Работы юных фотографов покажут на выставке в Екатеринбурге
Сегодня, 16:25ОбществоФото: Кристина Чурикова / пресс-служба филиала ПАО «МТС» в Свердловской области
На выставке «Один день из жизни Екатеринбурга» будут представлены 80 снимков юных горожан, посвященных столице Урала.

ПАО «МТС» и жюри творческого благотворительного проекта «Поколение М» выбрали работы для фотовыставки «Один день из жизни Екатеринбурга».

На экспозиции будут представлены 80 снимков, которые сделали 16 юных фотографов в возрасте 11-18 лет.

Начинающие фотографы из Екатеринбурга, Первоуральска, Челябинска, Копейска, Верхней Пышмы, Миасса прислали на конкурс несколько тысяч работ.

Фото:Ольга БеленковаМТС

Финалистов отбирали профессиональные фотографы, а также путем народного голосования на сайте проекта «Поколение М».

Ознакомиться с работами-победителями можно будет на выставке в ТРЦ «Гринвич» по адресу: улица 8 Марта, 26. Экспозиция разместится на втором этаже. Она будет работать с 1 апреля по 1 мая.

«Типичным днем» из жизни Екатеринбурга стало 4 декабря 2021 года. В этот день мастер репортажного фото, директор культурного проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников провел фотокросс для подростков из Свердловской и Челябинской областей.

Фото:Алина СмольяниноваМТС

В частности, юные фотографы посетили пожарную часть №1, Ельцин-Центр, Храм «Большой Златоуст». Побывали на репетиции Новоуральского театра музыки, драмы и комедии в ТЮЗе. Также они фотографировали простых екатеринбуржцев на улицах.

Василий Прудников преподал ребятам мастер-класс: учил искать запоминающиеся лица в толпе, выбирать ракурс и свет, предугадывать и ловить момент в фотосъемке.

Фото:Алина НурутдиноваМТС

Директор свердловского филиала МТС Андрей Елизаров отметил, что юные фотографы в своих работах развенчали миф о том, что Екатеринбург унылый город, а его жители хмуры и неулыбчивы:

Наш город, если идти по нему не с опущенными в землю глазами, если смотреть и находить в нём необычные здания, ловить улыбки прохожих, обращать внимание на красивые лица, предстаёт очень ярким и притягательным.

Работы участников также можно увидеть на сайте «Поколения М» в конкурсе «LIFE-ФОТО».

Отмечается, что все номинанты получат подарки от МТС, а победитель выиграет экспресс-экскурсию по фотографии в Русс Пресс Фото в Москве.

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Екатеринбург
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