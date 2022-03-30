Работы юных фотографов покажут на выставке в Екатеринбурге

ПАО «МТС» и жюри творческого благотворительного проекта «Поколение М» выбрали работы для фотовыставки «Один день из жизни Екатеринбурга».
На экспозиции будут представлены 80 снимков, которые сделали 16 юных фотографов в возрасте 11-18 лет.
Начинающие фотографы из Екатеринбурга, Первоуральска, Челябинска, Копейска, Верхней Пышмы, Миасса прислали на конкурс несколько тысяч работ.
Финалистов отбирали профессиональные фотографы, а также путем народного голосования на сайте проекта «Поколение М».
Ознакомиться с работами-победителями можно будет на выставке в ТРЦ «Гринвич» по адресу: улица 8 Марта, 26. Экспозиция разместится на втором этаже. Она будет работать с 1 апреля по 1 мая.
«Типичным днем» из жизни Екатеринбурга стало 4 декабря 2021 года. В этот день мастер репортажного фото, директор культурного проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников провел фотокросс для подростков из Свердловской и Челябинской областей.
В частности, юные фотографы посетили пожарную часть №1, Ельцин-Центр, Храм «Большой Златоуст». Побывали на репетиции Новоуральского театра музыки, драмы и комедии в ТЮЗе. Также они фотографировали простых екатеринбуржцев на улицах.
Василий Прудников преподал ребятам мастер-класс: учил искать запоминающиеся лица в толпе, выбирать ракурс и свет, предугадывать и ловить момент в фотосъемке.
Директор свердловского филиала МТС Андрей Елизаров отметил, что юные фотографы в своих работах развенчали миф о том, что Екатеринбург унылый город, а его жители хмуры и неулыбчивы:
Наш город, если идти по нему не с опущенными в землю глазами, если смотреть и находить в нём необычные здания, ловить улыбки прохожих, обращать внимание на красивые лица, предстаёт очень ярким и притягательным.
Работы участников также можно увидеть на сайте «Поколения М» в конкурсе «LIFE-ФОТО».
Отмечается, что все номинанты получат подарки от МТС, а победитель выиграет экспресс-экскурсию по фотографии в Русс Пресс Фото в Москве.