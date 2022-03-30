Сбербанк расширил ипотеку для самозанятых

Сбербанк России расширил программу ипотеки для граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых. Теперь россияне, получающие профессиональный доход, смогут приобрести жилье в ипотеку онлайн на “Домклик”, подтвердив доход справкой о состоянии расчетов по налогу на профдоход по форме ФНС России (КНД 1122036).

По сообщению издания newsnn.ru, ранее получить кредит на приобретение жилой недвижимости могли только самозанятые граждане, которые зарегистрированы в сервисе “Свое дело” и получали прибыль от профессиональной деятельности на карту Сбербанка. Программа жилищного кредитования от Сбера для самозанятых граждан Российской Федерации распространяется не только на квартиры в новостройках, но также на вторичное жилье, загородные дома, дачи, гаражи и машино-места. Условия аналогичны программе ипотеки для работающих по найму граждан. Единственное ограничение - продукт Сбера не распространяется на индивидуальное жилищное строительство. Вице-президент, руководитель дивизиона “Домклик” Сбербанка Николай Васев рассказал, что ипотечная программа для граждан, имеющих статус самозанятых и подключенных к сервису “Свое дело”, была запущена в конце 2019 года. За два с лишним года она показала свою востребованность и помогла решить вопрос с жильем тысячам клиентов банка. «К тому же мы убедились, что самозанятые — как и клиенты, работающие по найму, — добросовестно исполняют свои обязательства по кредиту. Мы расширяем охват программы, которая теперь доступна любому самозанятому в стране, независимо от того, каким способом он зарегистрирован в качестве самозанятого и на карту какого банка получает профессиональный доход», - рассказал Васёв.

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