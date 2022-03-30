Стали известны места остановок на обновленной Привокзальной площади в Тагиле

Остановочные комплексы планируют разместить в районе магазина «Спортмастер» на ул. Садовой, 16 и возле бывшего магазина «Алиас» на ул. Садовой, 2, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Расположение остановок автобусов и маршруток заинтересовал тагильчан во время обсуждения проекта реконструкции Привокзальной площади в социальных сетях. Также горожан удивило, что проектировщики решили сделать выезд общественного транспорта с парковки на улицу Товарный двор.
К потоку машин от Автовокзала добавятся выезжающие с парковки автобусы и авто. Там и сейчас нередко возникают аварийные ситуации, а по новой схеме проезд трамваю будет ещё более затруднён, написал тагильчанин Игорь под постом сообщества TagilCity.ru.
В пресс-службе мэрии пояснили, что при возникновении данной проблемы приоритет в движении будет изменен. Расположение парковок и выезды в проекте одобрила местная Госавтоинспекция, проанализировав перед этим риски аварийности.
Планируемая схема организации движения увеличит пропускную способность транспорта. Повысит безопасность движения пешеходов, исключив хаотичное движение пешеходов. Упорядочит отстой транспортных средств за счет увеличения парковочного пространства, сообщили в администрации города.
Напомним, реконструкция Привокзальной площади в Нижнем Тагиле завершится в августе 2022 года. Исполнителем работ по итогам конкурса был назначен МУП «Тагилдорстрой».
Также на площади будет установлена памятная стела «Город трудовой доблести». Решение о финансировании строительства памятника было принято администрацией президента РФ.