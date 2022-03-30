Стали известны места остановок на обновленной Привокзальной площади в Тагиле

К потоку машин от Автовокзала добавятся выезжающие с парковки автобусы и авто. Там и сейчас нередко возникают аварийные ситуации, а по новой схеме проезд трамваю будет ещё более затруднён, написал тагильчанин Игорь под постом сообщества TagilCity.ru.