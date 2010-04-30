Автопробег по городам и селам Свердловской области устроят учителя

Маршрут пробега пройдет, в частности, через Нижний Тагил, Екатеринбург, Богданович, Ирбит, Алапаевск и поселок Свободный. Присоединиться к акции могут все желающие учителя. Заявку на участие нужно до 4 мая подать в Институт развития регионального образования, сообщает Новый регион.