Автопробег по городам и селам Свердловской области устроят учителя
30 апреля 2010, 14:29ОбществоArtem
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Мероприятие посвящено юбилею Победы и году Учителя в России. Педагоги будут проводить конференции и давать мастер-классы.
Маршрут пробега пройдет, в частности, через Нижний Тагил, Екатеринбург, Богданович, Ирбит, Алапаевск и поселок Свободный. Присоединиться к акции могут все желающие учителя. Заявку на участие нужно до 4 мая подать в Институт развития регионального образования, сообщает Новый регион.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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