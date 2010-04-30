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Автопробег по городам и селам Свердловской области устроят учителя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автопробег по городам и селам Свердловской области устроят учителя

30 апреля 2010, 14:29ОбществоArtem
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