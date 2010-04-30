Автосалоны г. Нижний Тагил, участвующие в программе утилизации автомобилей
30 апреля 2010, 16:00ОбществоArtem
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Полный список автосалонов г. Нижний Тагил, в которых можно обменять старый автомобиль на сертификат, дающий право на приобретение нового автомобиля со скидкой 50 000 рублей (программа утилизации старых автомобилей).
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