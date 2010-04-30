Частое происшествие на массовых гуляниях в г. Нижний Тагил, когда родители теряют детей
Одно из самых частых происшествий на массовых гуляниях, когда родители теряют детей, рассказал нам начальник отделения общественного порядка УВД по Ленинскому району Евгений Шевелёв.
Поэтому перед тем как отправиться на праздник, родителям стоит выполнить три простых правила. Во-первых, всегда носите с собой фотографию ребёнка. Она облегчит милиционерам поиски. Заранее, ещё дома, обговорите с семьёй, где вы будете встречаться в случае, если кто-то из вас потеряется. Убедитесь, что ребёнок знает свою фамилию, домашний адрес и как зовут родителей. Объясните ребёнку, что если он потерялся, то просить помощи лучше не у случайных прохожих, а у сотрудников милиции. И если всё же вы оказались недостаточно внимательны, и ваш ребёнок затерялся в толпе, найдите поблизости сотрудников милиции. Им нужно сообщить, когда вы видели сына или дочку в последний раз, куда ребёнок пошёл, описать его внешний вид.
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