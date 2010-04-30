Частое происшествие на массовых гуляниях в г. Нижний Тагил, когда родители теряют детей

Поэтому перед тем как отправиться на праздник, родителям стоит выполнить три простых правила. Во-первых, всегда носите с собой фотографию ребёнка. Она облегчит милиционерам поиски. Заранее, ещё дома, обговорите с семьёй, где вы будете встречаться в случае, если кто-то из вас потеряется. Убедитесь, что ребёнок знает свою фамилию, домашний адрес и как зовут родителей. Объясните ребёнку, что если он потерялся, то просить помощи лучше не у случайных прохожих, а у сотрудников милиции. И если всё же вы оказались недостаточно внимательны, и ваш ребёнок затерялся в толпе, найдите поблизости сотрудников милиции. Им нужно сообщить, когда вы видели сына или дочку в последний раз, куда ребёнок пошёл, описать его внешний вид.