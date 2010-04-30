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Г. Нижний Тагил необходим дом временного содержания для людей, оказавшихся в трудной ситуации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Г. Нижний Тагил необходим дом временного содержания для людей, оказавшихся в трудной ситуации

30 апреля 2010, 14:49ОбществоArtem
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