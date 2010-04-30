Г. Нижний Тагил необходим дом временного содержания для людей, оказавшихся в трудной ситуации

Из них только 5 человек попросили помощи в восстановлении утерянных документов и дальнейшем трудоустройстве. Как отметил на заседании совета общественной безопасности директор центра социального обслуживания Ленинского района Александр Бутаков, большая часть обратившихся приходят только за едой. Сотрудники центра ни кому не отказывают, но что бы получить горячую пищу, бродяги должны, к примеру, подмести не большой участок улицы. Временно приютить бездомных центр не может, для этого нужен специальное реабилитационное учреждение. В таком доме временного содержания, можно было бы помогать в восстановлении документов, оказывать психологическую поддержку, дать временное жилье или помочь с устройством на работу. Как рассказала нам глава города Валентина Исаева, такое учреждение должно создаваться не только для бывших осужденных или бездомных, но и для инвалидов, и обычных граждан оказавшихся в сложном положении.