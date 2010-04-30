Кто возглавит НТИИМ – решится в Москве

Заключительный этап подготовки к следующей выставке вооружения будет осуществлять уже новый руководитель НТИИМ, сообщил сегодня действующий гендиректор Валерий Руденко. Заявление о своём уходе он подпишет по окончании майских праздников, после чего планирует заняться научной деятельностью, продолжая работать в институте в должности заместителя директора по научной работе. Своим преемником Валерий Руденко видит главного инженера, исполнительного директора и первого заместителя Александра Запольских. В любом случае, окончательное решение о новом генеральном директоре Нижнетагильского института испытания металлов будет принято в министерстве промышленности и торговли.