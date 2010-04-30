На первомайских гуляниях безопасность жителей города Н. Тагил будет обеспечена

Сотрудники милиции готовы обеспечить правопорядок. 1-го мая в Нижнем Тагиле состоится два митинга – у Театра драмы соберутся представители профсоюзов, а у Современника – коммунисты. Эти мероприятия взяты под усиленную охрану, рассказал Евгений Шевелёв.

Принят комплекс антитеррористических мер, вплоть до того, что совершался поквартирный обход, в ходе которого сотрудники милиции проверяли вероятность совершения преступлений. Во второй половине дня в парке имени Бондина пройдут народные гуляния. По опыту прошлых лет на них собирается от 3-х до 8-ми тысяч тагильчан. Поэтому под охрану милиционеры возьмут сам парк и центральную часть города.