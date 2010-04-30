Освободившиеся из тюрем в г. Нижний Тагил сталкиваются с проблемой трудоустройства
Сегодня в г. Нижний Тагил на учете в милиции состоят свыше 1670 ранее судимых и более 400 досрочно освобожденных.
Такие данные были озвучены на заседании совета общественной безопасности. Причём, из ранее судимых были трудоустроены только 550 человек. В новых экономических условиях предприятия не хотят трудоустраивать лиц с криминальным прошлым, считают специалисты нижнетагильского центра занятости. Из-за того, что им трудно найти работу, 17% человек в результате возвращаются обратно в тюрьму. Для эффективной адаптации бывшим заключенным необходимо помочь с трудоустройством.
В прошлом году было заключено 20 договоров с предприятиями, которые согласились принять ранее судимых граждан. Больше всего трудоустраивает «Уралвагонзавод». В этом году в центр занятости населения обратились уже 105 бывших заключенных. Мэр Валентина Исаева поручила запустить процесс квотирования рабочих мест для бывших осужденных и бездомных, привлечь таких граждан к участию в общественно-полезных работах.
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