Освободившиеся из тюрем в г. Нижний Тагил сталкиваются с проблемой трудоустройства

Такие данные были озвучены на заседании совета общественной безопасности. Причём, из ранее судимых были трудоустроены только 550 человек. В новых экономических условиях предприятия не хотят трудоустраивать лиц с криминальным прошлым, считают специалисты нижнетагильского центра занятости. Из-за того, что им трудно найти работу, 17% человек в результате возвращаются обратно в тюрьму. Для эффективной адаптации бывшим заключенным необходимо помочь с трудоустройством.