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Освободившиеся из тюрем в г. Нижний Тагил сталкиваются с проблемой трудоустройства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Освободившиеся из тюрем в г. Нижний Тагил сталкиваются с проблемой трудоустройства

30 апреля 2010, 14:47ОбществоArtem
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