По делу о взрыве на станции Смычка в г. Нижний Тагил назначено первое заседание суда

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, обвиняется супруг погибшей женщины, ему вменяют пункты "а", "е" части 2 статьи 105 (убийство двух лиц по мотиву кровной мести), часть 1 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа) и часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывных устройств).