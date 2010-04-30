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По делу о взрыве на станции Смычка в г. Нижний Тагил назначено первое заседание суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По делу о взрыве на станции Смычка в г. Нижний Тагил назначено первое заседание суда

30 апреля 2010, 15:00ОбществоArtem
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