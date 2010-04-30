По делу о взрыве на станции Смычка в г. Нижний Тагил назначено первое заседание суда
30 апреля 2010, 15:00ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 мая в Свердловском областном суде состоится первое судебное заседание по делу о взрыве на железнодорожной станции Смычка в г. Нижний Тагил, когда погибли два человека.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, обвиняется супруг погибшей женщины, ему вменяют пункты "а", "е" части 2 статьи 105 (убийство двух лиц по мотиву кровной мести), часть 1 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа) и часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывных устройств).
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей