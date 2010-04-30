Студенты УПИ г. Нижний Тагил очистят набережную от мусора

Будущие инженеры планируют прибрать большую территорию – начнут от площадки напротив фонтана, а закончат, если получится, почти у городского дворца детского и юношеского творчества. На такую уборку ребята собираются уже во второй раз. Год назад убрали очень много мусора – 40 больших мешков. «В этом году отходов меньше, поэтому охватим большую территорию», - рассказали нам организаторы акции. В прошлый раз на субботник пришло около 50-ти студентов, завтра ожидается примерно столько же. Впрочем, студенты будут рады, если на помощь им придут все желающие. Организаторы даже готовы предоставить перчатки и мешки для мусора.