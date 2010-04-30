Уралвагонзавод" намерен потратить на "социалку" в этом году 700 миллионов рублей
30 апреля 2010, 14:41ОбществоArtem
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В этом году Уралвагонзавод планирует потратить на содержание социальных объектов и на социальную работу 700 млн руб.
Об этом в интервью агентству "Интерфакс" рассказала заместитель генерального директора предприятия Светлана Иванилова. Особое внимание в этом году уделяется ветеранам, труженикам тыла. Это оказание материальной помощи ко Дню Победы, торжественное вручение медалей «65-летие Победы в Великой Отечественной войне».«Есть программы поддержки неработающих пенсионеров, инвалидов», - отметила Светлана Иванилова. По ее словам, часть социальных объектов в этом году будет выделена в дочернее общество, другие останутся в составе предприятия. Комбинат питания должен в этом году существенно перестроить свою работу, чтобы увеличилось количество работников, которые смогут получать горячее питание.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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