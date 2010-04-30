В г. Нижний Тагил более 500 пожарных гидрантов не работают
30 апреля 2010, 14:44ОбществоArtem
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Такие данные озвучил начальник 9-го отряда ГПС г. Нижний Тагил Олег Полевщиков на заседании совета общественной безопасности.
В городе более трех тысяч двухсот пожарных гидрантов, к настоящему моменту 534 не работают. С начала года отремонтированы только 33 гидранта, это 18 % от общего количества. «Пожарный гидрант – это единственный источник снабжения водой для пожарных и его неисправность может привезти к трагедии» – отметил Олег Полевщиков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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