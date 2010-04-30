В первом квартале 2010 года УВЗ принял на работу более 700 человек

Как отметила в интервью агентству "Интерфакс" заместитель гендиректора Уралвагонзавода Светлана Иванилова, прием работников осуществлялся по остродефицитным специальностям. На начало года количество работников предприятия составило чуть более 29 тыс. человек и снизилось по сравнению с 2009 г. почти на 5200 человек. В первом квартале 2010 г. на работу были приняты 709 человек Уволены более 1 тыс. человек.