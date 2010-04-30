В первом квартале 2010 года УВЗ принял на работу более 700 человек
В прошлом году на работу на предприятие устроились 1249 человек. В основном, это сотрудники рабочих специальностей.
Как отметила в интервью агентству "Интерфакс" заместитель гендиректора Уралвагонзавода Светлана Иванилова, прием работников осуществлялся по остродефицитным специальностям. На начало года количество работников предприятия составило чуть более 29 тыс. человек и снизилось по сравнению с 2009 г. почти на 5200 человек. В первом квартале 2010 г. на работу были приняты 709 человек Уволены более 1 тыс. человек.
На 16 марта этого года по собственному желанию или по соглашению сторон уволились 811 работников пенсионного возраста. 519 рабочих мест руководителей, специалистов и служащих определено к высвобождению. Всем высвобождаемым работникам предложено пройти переобучение и трудоустроиться по профессиям рабочих.
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