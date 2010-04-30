Ветераны в честь Дня Победы будут ездить на поездах бесплатно
30 апреля 2010, 14:32ОбществоArtem
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Акция будет проводиться с 3-го по 12-мая, рассказали нам в пресс-службе СвЖД.
Ветеранам и их сопровождающим предоставят бесплатный проезд в пригородных электричках, купейных, плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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