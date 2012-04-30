С 3 по 4 мая изменено расписание движения электричек

В эти дни отменяются остановки ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Огородная, Шувакиш. Посадка и высадка пассажиров следующих по направлениям на Нижний Тагил, Шалю и Дружинино будет производиться только на станции Екатеринбург-Пассажирский. Также временно прекратится курсирование городского электропоезда от станции Екатеринбург-Пассажирский до станции Екатеринбург-Сортировочный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПК.