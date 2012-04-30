Тагильчане побывали на открытии мотосезона в Удмуртии

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Дерябину, исторического экскурса и построения мотоколонны. После этого колонной мотоциклисты проследовали на центральную площадь, на которой прошла официальная часть мероприятия.

Как сообщил «Udm-Info» правый президент мотоклуба Wing 18 MCC Игорь «ГаРРиК» Кузнецов, в этом году открытие мотосезона перенесено с 1 мая, как было раньше, на 29 апреля в связи с приездом гостей более чем из 10 городов страны - Сарапула, Вотскинска, Чайковского, Перми, Казани, Набережных Челнов, Кунгура, Нижнекамска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга. Так как 2 мая в России в этом году является рабочим днем гостям праздника будет не удобно покидать Ижевск 1-го числа.