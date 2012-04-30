В Нижнем Тагиле прошла совместная акция ОАО «РЖД» и ГИБДД за безопасные железнодорожные переезды (ФОТО)

В 8 часов утра представители ОАО «РЖД» и инспектора ГИБДД встретились на железнодорожном переезде на пересечении улиц Ульяновская – Перова. Целью данного мероприятия была профилактика нарушений правил пересеченияжелезнодорожных путей. Сотрудники ОАО РЖД вручали водителям листовки и сувениры с символикой акции, инспектора ГИБДД напоминали об ответственности за административные правонарушения на железнодорожных переездах. За период проведения акции не было выявлено ни одного нарушения Правил дорожного движения.