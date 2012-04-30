В Нижнем Тагиле уровень безработицы ниже общеобластного
30 апреля 2012, 11:33ОбществоАлександра Логинова
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За I квартал 2012 года в Нижнетагильский центр занятости (Нижний Тагил, Горноуральский городской округ) обратилось за содействием в поиске подходящей работы 2124 человека (82,9% от уровня прошлого года, 2562 человека), об этом сообщает Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Коэффициент напряженности на 1 апреля составил 1,06 незанятых граждан на одну вакансию.
Уровеньофициально регистрируемой безработицы на начало апреля по двум муниципальным образованиям — 0,9%, что на уровне начала года (0,9%). Уровень безработицы по Свердловской области на 1 апреля 2012 года составил 1,65%.
В течение трех месяцев 26 организаций представилив службу занятости сведения о высвобождении 509 работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата (за аналогичный период прошлого года — 27 организаций и 303 человека).
© УрБК
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