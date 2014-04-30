Автомастерская, где «пострадал» тагильчанин, предоставила свою версию случившегося (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратилось руководство предприятия и договорилось с журналистом о личной встрече. Дело в том, что в день происшествия они не смогли дать полноценное разъяснение случившегося по телефону, поскольку, как они объяснили, все были на эмоциях. Сейчас руководство хочет реабилитировать свою организацию в глазах автовладельцев, поскольку после публикации к ним раздалось множество звонков от знакомых с вопросами о случившемся. О том, что показали представители мастерской расскажем подробнее.

Начнем с того, что видеокамеры, установленные на предприятии, и видеозаписи с них транслируются напрямую в компьютер через специальную программу. И, несмотря на то, что автомобиль пострадавшего находился наполовину вне зоны видимости, по другим камерам парни из автомастерской сделали определенные выводы. И время на них зафиксировано одно и то же.

Самое главное, что утверждал начальник и простые рабочие, находившиеся на месте в тот день, Роман самостоятельно устанавливал домкрат. «Владелец сам неправильно установил домкрат. Наши специалисты делают это для каждого колеса по отдельности (смещая устройство к нужному колесу), а Роман решил пойти легким путем – установил посередине. Так поступают только профессионалы, и то, не всегда». Неграмотная установка, а также сильный ветер в тот день, стали причиной падения авто, по словам специалистов.

Роман ранее поделился с TagilCity.ru, что действительно сам хотел менять колеса, но, узнав, что прокат домкрата стоит 200 рублей, отказался от этой затеи, переложив ответственность на работников мастерской.

В доказательство сотрудники «АвтоЛига-Урал» показали видеозаписи с камер. Видно, что автовладелец самостоятельно достает колеса из своего автомобиля, затем автослесарь передает, по просьбе автовладельца, домкрат. После работник уходит внутрь здания (это видно на медленной прокрутке). В автомастерской говорили, что если соотнести происходившее на видео, начиная с 17:42 – выгрузка колес, подъем авто (продолжавшийся до <17:48), можно сделать вывод, что работник, которого обвиняют, находился в это время за компьютером. Смотрите сами:

Как констатируют автомеханики, обвиняемый работник их мастерской с момента 17:42 – 17:44, находился в здании, за компьютером, а затем - в ремонтном цехе с коллегой.

Также журналисту удалось получить контакты клиента, который был в момент произошедшего в шиномонтажке. Вот что рассказал TagilCity.ru Александр по телефону:

Я видел, как машина лежала, но как падала – нет. Я подъехал, когда хозяин автомобиля что-то делал, крутился, никого не было. Я мельком видел, как он там стоял. Мы зашли в здание, и уже кричат – «Машина упала, упала!». Кажется, он был около нее, потом отошел – и она упала. Парень, которого обвиняют в неправильной установке, был внутри и не выходил, по крайне мере, при мне.

В данном случае, был важен факт того, кто именно установил домкрат, из-за чего и случилось падение. Добавим, что оно произошло примерно через час после того, как было установлено устройство. Обычно, на «переобувку» у профессионалов тратится не более получаса.

Кстати, владелец авто поделился с TagilCity.ru, что после того, как машина упала, работники отказались ее поднимать во второй раз. «Не мы ее ставили, не мы и поднимали», комментируют в автосервисе.

Потеряв часть потенциальных клиентов, сотрудники автомастерской, говорят, что надеются на справедливость. Добавим, что дело сотрудники предприятия передали в руки юристу, речь идет и о дальнейшем обращении в суд.

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