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Автомастерская, где «пострадал» тагильчанин, предоставила свою версию случившегося (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автомастерская, где «пострадал» тагильчанин, предоставила свою версию случившегося (ФОТО, ВИДЕО)

30 апреля 2014, 17:10Общество
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