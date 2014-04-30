Без конкурентов? Право перевозить пассажиров в Тагиле поделили 4 перевозчика
Согласно Протоколу №2 от 29 апреля заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, включенных в Единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил - маршруты поделили поделили 4 перевозчика.
Словом, конкурс признан несостоявшимся, поскольку на каждый лот претендовал только один участник. Тем не менее, в целях обеспечения транспортного обслуживания населения города Комитет по городскому хозяйству заключит договоры с единственными участниками по лотам.
Публикуем информацию об организациях, которые будут осуществлять перевозку пассажиров по маршрутам:
Подробнее о перевозчиках:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-транспортная компания «Строитель Т» (ООО «СТК «Строитель –Т»), директор Сащенко Антон Иванович. Место нахождения офиса: 622008, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, 134.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тагилтранском» (ООО «Тагилтранском»), директор Хайрулин Алексей Равильевич. Место нахождения офиса: 622008, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, 134.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Тагилавтосервис» (ООО «Фирма «ТАС»), директор Романов Максим Владимирович. Место нахождения офиса: 622051, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Трикотажников, 3а.
4. Некоммерческое партнерство «Объединение «Союз-НТ» (НПО «СОЮЗ -НТ»), председатель Соловьев Анатолий Витальевич. Место нахождения офиса: 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Горошникова, 88.
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