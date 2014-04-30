Быстро провериться на ВИЧ в Нижнем Тагиле теперь можно каждую последнюю среду месяца

Такое решение было принято на недавнем заседании городской межведомственной комиссии по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний, сообщает Официальный сайт города.

Пункт экспресс-тестирования будет работать на Привокзальной площади каждую последнюю среду месяца с 16.00 до 19.00. Очередная профилактическая акция «Узнай свой ВИЧ-статус» пройдет сегодня, 30 апреля. Микроавтобус марки «Баргузин» разместится по адресу ул. Садовая, 1 и будет принимать всех желающих проверить свой ВИЧ-статус с 16.00 до 19.00 часов.

Традиционно тест проводится в течение 15 минут, за которые специалисты успевают рассказать о многих нюансах, связанных с болезнью. На месте можно получить печатные материалы со всей необходимой информацией о заболевании и современных способах его профилактики и лечения.

Добавим, за несколько месяцев 2014 года уже проведено 7 профилактических акций. Это связано с тем, что уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Нижнем Тагиле остается стабильно высоким. Количество выявленных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в 1 квартале 2014 года возросло до 148, тогда как за аналогичный период 2013 года был выявлен 91 человек. Показатель на 100 тысяч населения в 2014 году составил 40,9.