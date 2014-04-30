Компания Славдом признана лидером продаж керамической черепицы

Компания Славдом получила награду за «Высокие показатели в продажах керамической черепицы Tondach на рынке России в 2013 году». Керамическая статуэтка, символизирующая лидирующие позиции Славдом, вручена представителям компании в начале апреля на ежегодной конференции Tondach.

Tondach – это австрийская компания, являющаяся одним из лучших производителей керамической черепицы в мире. Компания Славдом сотрудничает с маркой Tondach уже много лет, при этом постоянно наращивая объемы продаж продукции Tondach.

Награда, полученная компанией Славдом, подтверждает ее лидерские позиции на российском кровельном рынке. Она демонстрирует, что Славдом – это надежный поставщик и верный партнер по бизнесу.