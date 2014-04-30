Посуточная аренда квартир - выгодно, быстро и удобно

Посуточная аренда квартир – это относительно новый сегмент в гостиничном бизнесе. Квартиры арендуют на небольшой срок в большинстве своем приезжие или туристы, которые путешествуют семьями или же небольшими компаниями.

На сегодняшний день существует несколько типов квартир, которые сдаются в аренду посуточно:

Эконом-класса.

Апартаменты бизнес-класса.

Элит-класса.

Теперь стоит более детально разобраться, в чем заключаются особенности каждого из вышеперечисленных видов.

Квартиры эконом – класса часто располагаются вдалеке от центра города, ремонт – недорогой и без излишеств, также зачастую в таких квартирах установлена старая мебель.

Бизнес-класс отличается наличием новой меблировки, более дорогого ремонта, и они располагаются намного ближе к центру, нежели эконом класс. Квартиры элитного класса также имеют дорогостоящий ремонт, новую меблировку, полностью оснащены всем необходимым для комфортного проживания оборудованием. Элитные нередко располагаются в самом центре, в старых особняках.

Главные преимущества посуточной аренды квартир

Пожалуй, самым значимым плюсом, в данном виде аренды является относительная дешевизна. Так, оплачивать посуточно проживание в арендуемой квартире намного выгоднее, нежели платить за проживание в отеле. Если, к примеру, вы возьмете в аренду посуточно трехкомнатную квартиру, то за сутки проживания в ней вы будете платить в среднем 1000 рублей. В то время как за небольшой, однокомнатный номер в отеле за 1 день проживания вам придется заплатить около 2000 рублей. Однако, не лишним будет отметить, что стоимость съема будет напрямую зависеть от таких факторов как расположение апартаментов, состояние квартиры.

Еще одним плюсом посуточной аренды квартир можно назвать то, что апартаменты предоставляются со всеми необходимыми коммуникациями, с доступом в интернет, а также, у арендатора имеется возможность пользоваться кухней, оснащенной всем необходимым оборудованием, что существенно может сократить его расходы на пропитание в различных кафе или ресторанах.