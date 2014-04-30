Приемных родителей Нижнего Тагила ждут в клубе «Теплые ладошки»
30 апреля 2014, 11:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Тагил напоминает, что для приемных родителей у них работает клуб «Теплые ладошки».
Мамы и папы здесь могут в доверительной и безопасной обстановке поделиться своими трудностями, получить поддержку, исследовать свои ресурсы и сильные стороны, научиться слышать себя и свои потребности, потребности ребенка, узнать об особенностях поведения и психологии приемного ребенка, научиться не бояться трудностей, слышать и принимать себя и ребенка, и успешно справляться со многими проблемами.
Встречи проходят раз в квартал по адресу: улица Черных, 19а. Чтобы записаться на встречу, необходимо обратиться по телефону 24-49-83. Специалисты отделения: Рябкова Светлана Викторовна и Ларина Екатерина Валерьевна.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей