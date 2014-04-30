Приемных родителей Нижнего Тагила ждут в клубе «Теплые ладошки»

Мамы и папы здесь могут в доверительной и безопасной обстановке поделиться своими трудностями, получить поддержку, исследовать свои ресурсы и сильные стороны, научиться слышать себя и свои потребности, потребности ребенка, узнать об особенностях поведения и психологии приемного ребенка, научиться не бояться трудностей, слышать и принимать себя и ребенка, и успешно справляться со многими проблемами.