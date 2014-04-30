Сергей Носов встретился с представителями ТОСов: впереди решение важных проблем

Торжественное мероприятие так и могло остаться формальным поводом поздравить председателей территориальных общественных самоуправлений с праздником, однако Сергей Константинович озвучил самые насущные проблемы, стоящие перед ТОСами, и выслушал мнения их руководителей. Собравшиеся говорили о благоустройстве города, уборке мусора, о решении вопросов газификации и водоснабжения.

«Проблемные вопросы занимают не один десяток страниц, но у нас есть варианты, как можно решить хотя бы часть из них», - сказал Глава города. В частности тем ТОСам, которые имеют статус юридического лица, мэр предложил заняться благоустройством территорий. «Мы заключим договор с ТОСами на работы по благоустройству, и вы сможете самостоятельно распоряжаться выделенными на эти цели средствами», - пояснил Сергей Носов. По мнению Главы города, договорную кампанию между территориальными управлениями и МУП «Тагилдорстрой» можно реализовать уже в мае.

Отклик у собравшихся получил вопрос газификации частного сектора и отдаленных территорий Нижнего Тагила.

Есть варианты привлечения инвестиций в газовый сектор, и мы этим занимаемся, - сказал Глава города. – Сегодня нами ведутся переговоры о модернизации шести газовых котельных, которые отчасти снимут остроту данное проблемы.

Чтобы процесс не сдерживался отсутствием у ТОСов проектно-сметной документации на прокладку газопроводов, Сергей Носов предложил проработать возможность финансирования городом этой части работы вместе с юристами. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу уборки мусора и участия управляющих компаний в решении насущных проблем территориальных общественных самоуправлений.

В завершении торжественной встречи Сергей Носов вручил председателям ТОСов почетные грамоты и подарки.