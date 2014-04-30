«Тагилдорстрой» поделился планами дорожных работ до 9 мая
Начальник производственно-технического отдела МУП «Тагилдорстрой» Владимир Ларионов рассказал, что уже удалось сделать за апрель, а также какие работы в Нижнем Тагиле ведутся сейчас.
Активисты движения «Тагил без ям» приводят цитату Владимира Ларионова:
На данный момент ведутся работы, которые должны быть выполнены подрядчиком до 15 мая. Речь о гарантийном фрезеровании 5 улиц: Уральский проспект, Береговая-ударная, Горошникова, Красногвардейская и Фестивальная. Работы ведутся за счет «УралДорТехнологии».
В срок до 9 мая планируется произвести асфальтирование всех аварийных ям, а также уложить асфальтовое покрытие по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до проспекта Строителей и улицу Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Строителей.
За минувшие выходные, 26 и 27 апреля, было вырезано 3 тонны арматуры на опасных участках, центральных перекрестках и трамвайных путях по всему Нижнему Тагилу.
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