«Тагилдорстрой» поделился планами дорожных работ до 9 мая

Активисты движения «Тагил без ям» приводят цитату Владимира Ларионова:

На данный момент ведутся работы, которые должны быть выполнены подрядчиком до 15 мая. Речь о гарантийном фрезеровании 5 улиц: Уральский проспект, Береговая-ударная, Горошникова, Красногвардейская и Фестивальная. Работы ведутся за счет «УралДорТехнологии».

В срок до 9 мая планируется произвести асфальтирование всех аварийных ям, а также уложить асфальтовое покрытие по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до проспекта Строителей и улицу Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Строителей.

За минувшие выходные, 26 и 27 апреля, было вырезано 3 тонны арматуры на опасных участках, центральных перекрестках и трамвайных путях по всему Нижнему Тагилу.