Уралвагонзавод признан достойным работодателем

Сертификат за подписями руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, Президента торгово-промышленной палаты и исполнительного вице-президента регионального объединения работодателей «Свердловский Союз промышленников и предпринимателей» был вручен исполнительному директору Уралвагонзавода Владимиру Рощупкину.

Сертификат позволит повысить статус корпорации на современном рынке труда, в России на региональном уровне реализуется проект по декларированию деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников. ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» всегда была и есть социально ориентированной, где в полной мере соблюдаются требования трудового законодательства, защита трудовых прав работников осуществляется на высоком уровне.