Уралвагонзавод признан достойным работодателем
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» получила сертификат доверия работодателю. Данный сертификат удостоверяет, что 28 апреля 2014 года ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» внесена в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников в рамках проекта «Декларирование предприятий по реализации трудовых прав работников и работодателей».
Сертификат за подписями руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, Президента торгово-промышленной палаты и исполнительного вице-президента регионального объединения работодателей «Свердловский Союз промышленников и предпринимателей» был вручен исполнительному директору Уралвагонзавода Владимиру Рощупкину.
Сертификат позволит повысить статус корпорации на современном рынке труда, в России на региональном уровне реализуется проект по декларированию деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников. ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» всегда была и есть социально ориентированной, где в полной мере соблюдаются требования трудового законодательства, защита трудовых прав работников осуществляется на высоком уровне.
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