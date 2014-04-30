В Нижнем Тагиле наградили полицейского Тимофея Шардакова (ФОТО)

Общественный совет при Главном управлении поставил для себя задачу не упускать из виду мужественные поступки сотрудников полиции. Ведь большинство сотрудников - порядочные и добросовестные люди, те, кто готовы прийти на помощь людям в чрезвычайных ситуациях объяснил председатель Общественного совета Владимир Красильников.

Владимир Николаевич напомнил, что в августе прошлого года сотрудник роты № 3 отдельного батальона патрульно-постовой службы старший сержант Шардаков в составе группы немедленного реагирования выехал по сообщению дежурной части о возгорании в общежитии по пр. Дзержинского, 73. На месте установили, что горит квартира на третьем этаже. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, в результате чего создавалась угроза жизни людей. Полицейские срочно предприняли меры для эвакуации жильцов. Тогда благодаря своевременному реагированию полицейские совместно с пожарными спасли 37 человек, 9 из которых дети.

Владимир Красильников вручил Тимофею Шардакову благодарственное письмо Общественного совета при Главном управлении за проявленную решительность и мужество при спасении людей и выразил твердую уверенность, что девиз сотрудника органов внутренних дел «Служа Закону - служу народу!» является для Тимофея жизненной установкой, и дальнейшая его служба будет примером верности Присяге и добросовестного исполнения служебного долга, особенно для молодых сотрудников ОВД.

Члены Общественного совета подарили Тимофею памятный подарок: книгу «Великая Россия» и часы с гравировкой «За участие в спасении сограждан». К поздравлениям присоединились и члены Общественного совета при ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото пресс-службы МВД Нижнего Тагила

Затем представители областного Общественного совета провели рабочую встречу с коллегами из Нижнего Тагила. Обсуждались дальнейшие планы работы. Общественники из столицы Урала посоветовали тагильчанам больше внимания уделять профилактической работе с подростками, организации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Представители Общественного совета должны быть связующим звеном между жителями города и полицией. Необходимо принимать активное участие в решении возникающих у граждан проблем, для чего проводить приемы граждан, согласились все участники встречи.

Завершая свой визит, члены Общественного совета проверили условия содержания граждан в изоляторе временного содержания. Замечаний по работе ИВС не выявлено. Общественники отметили, что ИВС в Нижнем Тагиле – один из лучших в Свердловской области.