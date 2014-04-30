Внимание всем, кто меняет водительские права! Новые нюансы в прохождении комиссии

Вот что он рассказал TagilCity.ru:

В Нижнетагильском ГИБДД при выдаче водительского удостоверения, когда подавал документы, инспектор их не принял, сославшись на не соответствующую медицинскую справку, выданную поликлиникой УХП. Якобы с 31 марта они не имеют права ставить свои печати в графе «нарколог» и «психиатр», и попросил съездить в наркологический диспансер, чтобы поставить печати на данной справке. Но там я получил отказ, причем я был не один такой, кому отказали. После этого позвонил в поликлинику на УХП, поговорил с главным врачом, который уже пообещал уладить.

По словам Михаила, на Вязовской, 12 и 14 (там находятся диспансерные центры, где люди получают справки от нарколога и психиатра) оказалось несколько человек с одной и той же бедой. Всех их объединяло то, что они проходили комиссию в частной клинике. Чтобы разобраться, почему справки вдруг стали недействительны - TagilCity.ru позвонил в МРЭО ГИБДД при УВД Нижнего Тагила.

Как пояснила госинспектор, вступил в силу новый федеральный закон, который ужесточает правила прохождения комиссии.

Сейчас уже переговорили с главными врачами, уже сегодня с утра те, кого отправляем на Вязовскую, без проблем через полчаса возвращаются. Достаточно в регистратуру подойти, и там поставят печати. Частные клиники хуже не стали, но сейчас по закону заключение нарколога и психиатра может проводить только государственное учреждение. Просто раньше прикладывали справки от специалистов, и этого было достаточно, а сейчас требуют, чтобы это было заполнено в самой мед.справке. Получается, раз они вписали, то сейчас придется переставлять печати.

Федеральный закон, о котором идет речь - ФЗ №437 от 28 декабря 2013 года внес поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Закон обещал вступить в силу через 90 дней со дня опубликования - собственно, это и произошло. Да только тагильчане, которые старались сэкономить свое время и максимально быстро пройти специалистов, ждет «приключение». По закону, единственное место, которое позволит не бегать в одну и ту же больницу по два раза - «медицинское учреждение с государственной регистрацией и соответствующей лицензией». Психиатра и нарколога проходят исключительно в специализированных медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения.

Как сетуют водители, закон не предусматривает режима «одного окна», изрядно усложняя жизнь. Добавим, среди прочих нововведений - обязательное прохождение медкомиссии один раз в два года. Однако наличие медицинских справок не проверяется, и их требуют только при замене водительских прав, так что соблюдать закон будут единицы, отмечают сами водители. А вот профессиональным водителям все-таки придется сдавать медкомиссию один раз в два года, и соблюдение этого требования обещают проверять более жестко. Кроме того, проходить медицинскую комиссию придется тем, кто был лишен права управления за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения по окончании срока лишения. В противном случае права возвращаться не будут.